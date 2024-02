Governo palestino apela aos países que suspenderam o financiamento da UNRWA para que revertam suas decisões

Apoie o 247

247 - O Ministério das Relações Exteriores e Expatriados da Palestina apelou a todos os países que suspenderam o financiamento da Agência das Nações Unidas de Assistência e Obras aos Refugiados da Palestina (UNRWA), sem aguardar os resultados de uma investigação das Nações Unidas sobre o assunto, para reverter imediatamente a sua decisão, pelo bem dos milhões de palestinos que dependem fortemente dos serviços da agência.

Por meio de comunicado, o ministério sublinhou que não encontra qualquer justificação para tais decisões a priori, informa a agência noticiosa WAFA. Para o governo palestino, tais decisões são a manifestação de preconceito político, especialmente depois de uma investigação ter sido iniciada pela ONU e depois de o Secretário-Geral da ONU, António Guterres, ter nomeado um painel independente para conduzir uma avaliação da agência da ONU que ajuda os refugiados palestinos.

O ministério sublinhou que a insistência dos países em suspender o financiamento da UNRWA teria efeitos catastróficos na sua capacidade de prestar serviços a milhões de refugiados palestinianos, colocando assim em perigo as suas vidas, especialmente na Faixa de Gaza.

