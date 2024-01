Governo palestino informa a ONU sobre genocídio israelense

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O Ministro das Relações Exteriores e Expatriados da Palestina, Riyad al-Malki, reuniu-se com o Presidente da 78ª Sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas, Dennis Francis, à margem da 19ª cúpula do Movimento dos Não-Alinhados realizado em Uganda, Kampala.

Durante a reunião, que foi realizada na presença do Observador Permanente do Estado da Palestina junto ao Embaixador das Nações Unidas, Riyad Mansour, Malki informou o Presidente da Assembleia Geral da ONU sobre os desafios que a questão palestina enfrenta à luz da contínua agressão israelense contra o povo palestino, destacando a necessidade de intensificar esforços para alcançar um cessar-fogo imediato.

continua após o anúncio

Malki sublinhou ainda a necessidade de aumentar os esforços para garantir o acesso humanitário incondicional e irrestrito à Faixa de Gaza.

Salientou ainda a importância de trabalhar para a criação de um horizonte político que conduza ao fim da ocupação e à concretização do Estado palestiniano dentro das fronteiras de 1967, com Jerusalém Oriental como sua capital.

continua após o anúncio

Por seu lado, o Presidente da Assembleia Geral da ONU expressou profundo pesar e pesar pelo povo de Gaza à luz desta "brutalidade sem precedentes", que sublinhou que só terminará com um cessar-fogo humanitário imediato.

“Os ambientes multilaterais, incluindo a Assembleia, são a chave para resolver a violência prolongada: trabalhar juntos para a paz, em paz”, disse ele numa publicação no X.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: