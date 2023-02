Governo Putin diz que avião com socorristas russos embarcou para Turquia, abalada por terremoto

Apoie o 247

247, com Agência Sputnik - O primeiro avião de salvamento do Ministério de Emergências da Rússia partiu para a Turquia com o vice-ministro de emergências, Alexander Chupriyan, entre seus tripulantes. A aeronave foi um An-148, que decolou do aeroporto de Zhukovsky. Um Il-76 partirá para a Síria, também abalada por fortes tremores.

Mais de 17 mil pessoas morreram em territórios turco e sírio. Na Turquia, 2.379 morreram e mais de 14 mil ficaram feridas, apontou o último balanço do governo. Na Síria são pelo menos 1.444 mortos e 3.411 feridos, informaram autoridades do governo.

Em comunicado na manhã desta terça-feira, o governo russo disse que duas aeronaves Il-76 do Ministério de Emergências da Rússia com equipes de resgate estavam prontas para voar para a Turquia para ajudar no resgate e no salvamento de vítimas afetadas pelos terremotos.

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, declarou uma semana de luto nacional.

Na geopolítica mundial, a Turquia faz parte da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), liderada pelos Estados Unidos, e ao mesmo tempo tenta cultivar boas relações diplomáticas com a Rússia. Norte-americanos e russos têm um relacionamento de conflitos há décadas na disputa pelo poder em nível global.

