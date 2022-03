Governo Russo anuncia novo cessar-fogo para evacuação de civis da Ucrânia

Os corredores humanitários vão valer a partir de 10 horas desta quarta-feira (9), no horário local ou 4 horas no horário de Brasília (DF) edit

247, com Reuters - A Rússia anunciou nesta terça-feira (8) que fará mais um período de trégua na Ucrânia nesta quarta-feira (9) para a evacuação de civis. Os corredores humanitários vão valer a partir de 10 horas, no horário local ou 4 horas no horário de Brasília (DF).

O ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, confirmou a informação, de acordo com a agência de notícias russa NEXTA. As pessoas poderão deixar o país em segurança pelas cidades de Kiev, Chernigov, Sumy e Mariupol.

Moscou, capital da Rússia, disse nesta terça que as autoridades ucranianas endossaram apenas uma rota de evacuação de civis de áreas afetadas pelos combates das 10 propostas, incluindo cinco em direção ao território controlado por Kiev, informou a agência de notícias Interfax.



O Ministério da Defesa russo disse que 723 pessoas foram evacuadas pelo corredor Sumy-Poltava, incluindo 576 cidadãos indianos, em um primeiro comboio.

A Rússia é contra a entrada da Ucrânia na Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), liderada pelos Estados Unidos, que tentam ampliar a influência em algumas regiões da Europa.

A Ucrânia disse na segunda-feira que uma proposta russa sobre corredores humanitários era "completamente imoral" depois que Moscou sugeriu que permitiria que as pessoas fugissem das cidades ucranianas em direção apenas à Bielorrússia ou à Rússia.

Civis estão presos em combates desde que tropas russas ocuparam a Ucrânia em 24 de fevereiro, e autoridades dizem que comida, água e outros suprimentos estão acabando em algumas cidades.



Civis ucranianos começaram a deixar a cidade de Sumy, no nordeste, e a cidade de Irpin, perto de Kiev, em direção à cidade ucraniana de Poltava, mas a Ucrânia disse que as forças russas bombardearam outra rota de evacuação - a partir da cidade portuária de Mariupol.

