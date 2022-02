Governo russo confirma viagem de Bolsonaro à Rússia "em duas semanas"

Apoie o 247

Tass - O presidente brasileiro Jair Bolsonaro visitará Moscou em cerca de duas semanas, disse o assessor do Kremlin Yury Ushakov a repórteres na quarta-feira.

"Em relação às visitas de [líderes] latino-americanos, em particular, a visita de amanhã do [presidente argentino Alberto] Fernandez e a próxima visita do [presidente brasileiro Jair] Bolsonaro em cerca de duas semanas", disse o funcionário do Kremlin, observando que a Rússia sabe, inclusive da mídia e de outras fontes, que os líderes do Brasil e da Argentina estão sendo solicitados a abster-se de contatos com a Rússia.

"Mas são grandes Estados representativos que decidem por conta própria como devem lidar com seus assuntos externos, com quem devem entrar em contato e quais países devem visitar", enfatizou Ushakov.

Além disso, Ushakov destacou que as tentativas de pressão dos opositores ocidentais não teriam impacto nos planos dos presidentes argentino e brasileiro de visitar Moscou.

"Acreditamos que, neste caso, as tentativas de certas interferências sérias de nossos oponentes não terão efeito sobre o fato de que as visitas ocorrerão e valerão a pena para nossos três países", disse.

Na segunda-feira, o diário brasileiro Folha de S.Paulo informou, citando fontes do Ministério das Relações Exteriores brasileiro, que os Estados Unidos estavam exercendo pressão diplomática sobre o Brasil, buscando cancelar a visita de seu presidente Jair Bolsonaro a Moscou, marcada para fevereiro. O diário afirmou que o objetivo de Washington era isolar o presidente russo, Vladimir Putin, após as atuais tensões entre Moscou e a OTAN sobre a Ucrânia.

No início de dezembro passado, Bolsonaro anunciou sua visita à capital russa a convite de Putin. Ele afirmou então que a viagem era de interesse mútuo e enfatizou sua intenção de "aprofundar as relações com a Rússia".

