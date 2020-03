Governo Trump convoca embaixador chinês para esclarecer tese de que vírus foi levado pelos EUA para a China

O governo dos EUA convocaram o embaixador chinês para esclarecer as declarações de um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores que diz que o país americano poderia ter sido o responsável por levar o novo coronavírus ao território asiático edit

247 - O governo de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, convocaram nesta sexta-feira (13), o embaixador chinês a uma reunião no Departamento de Estado americano, após um porta-voz da embaixada da China afirmar que o país americano poderia ter sido o responsável por levar o novo coronavírus ao território asiático. A informação é do jornal O Globo.

O diretor-adjunto e porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Lijian Zhao, sugeriu nesta quinta-feira (12) que militares do Exército dos Estados Unidos podem ter levado o coronavírus à cidade chinesa de Wuhan, epicentro do surto.

“Quando o paciente zero começou nos EUA? Quantas pessoas estão infectadas? Quais são os nomes dos hospitais? Pode ser o Exército norte-americano que levou a epidemia a Wuhan. Seja transparente! Torne público seus dados! Os EUA nos devem uma explicação!”, disse Zhao.

Horas antes das declarações de Lijian, outro membro do governo chinês criticou o que classificou como comentários “imorais e irresponsáveis” de Washington que culpam os chineses pela pandemia.

"A divulgação de teorias da conspiração é perigosa e ridícula. Queremos avisar ao governo que não toleraremos isso, para o bem do povo chinês e do mundo", afirmou uma autoridade do Departamento de Estado.