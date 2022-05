Governo Trump sugeriu bombardear o México e levar 250 mil soldados à fronteira, diz ex-secretário

Apoie o 247

ICL

Sputnik Brasil - O ex-secretário de Defesa dos EUA Mark Esper revelou em uma entrevista que o gabinete do ex-presidente norte-americano Donald Trump discutiu um plano para enviar 250 mil soldados à fronteira com o México para barrar imigrantes. Trump também teria sugerido bombardear laboratórios de drogas no país vizinho.

Esper fez as revelações durante entrevista à emissora CBS News, nesta quinta-feira, 5. Segundo a declaração, a ideia do envio de tropas teria partido do então conselheiro da Casa Branca Stephen Miller, em uma reunião com Trump, em 2020.

O ex-secretário da administração Trump relatou que após se dar conta que a sugestão era séria, disse a Miller que o Departamento de Segurança Doméstica seria capaz de lidar com as caravanas de imigrantes. Apesar disso, Miller insistiu na proposta.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo Esper, oficiais de Defesa de seu departamento trabalharam em um plano para o envio de tropas sem seu consentimento. Apesar disso, o ex-secretário teria suspendido a ideia quando o chefe do Estado-Maior, Mark Miller, descobriu o plano.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Esper também afirmou que os EUA nem sequer teriam 250 mil soldados à disposição para cumprir o que classificou como "missão ridícula". A eventual execução do envio de tropas teria sido o maior uso de militares dentro do país desde os eventos da guerra civil norte-americana.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Bombardear o México

De acordo com publicação do jornal The New York Times baseada em um livro de Esper que será lançado em breve, Trump consultou seu gabinete sobre a possibilidade de lançar mísseis contra o México para destruir laboratórios de drogas e eliminar cartéis.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo a publicação, o ex-presidente norte-americano acreditava que o governo mexicano não tinha "controle sobre o próprio país" e não seria capaz de deter o fluxo de drogas. Trump teria sugerido que os eventuais ataques fossem mantidos em segredo.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE