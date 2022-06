Governo ucraniano diz que se prepara para “tempestade” russa no leste

Governo ucraniano reconhece dificuldades no campo de batalha edit

247 - A Ucrânia reconheceu nesta terça-feira (21) dificuldades para lutar no leste, enquanto as forças russas se reagrupam depois conquistar vitórias militares em duas cidades da região de Donbass, informa a Reuters.

O governador da região de Lughansk, palco dos ataques russos mais pesados ​​nas últimas semanas, disse que as forças russas lançaram um ataque maciço e ganharam mais território na segunda-feira.

À noite a situação se acalmou, mas segundo o governador da província Serhiy Gaidai, é “uma calmaria antes da tempestade".

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, previu que a Rússia intensificaria os ataques antes da cúpula da União Europeia na quinta e sexta-feira.

O governador de Lughansk disse que as forças russas controlam a maior parte de Severodonetsk, com exceção da fábrica de produtos químicos Azot, onde mais de 500 civis, incluindo 38 crianças, estão abrigados há semanas. A estrada que liga Severodonetsk e Lysychansk à cidade de Bakenmut estava sob constante fogo de artilharia, disse ele.

Rodion Miroshnik, embaixador na Rússia da autodenominada República Popular de Lughansk, disse que suas forças estão "se movendo do sul em direção a Lysychansk", com tiroteios em várias cidades.

"As próximas horas devem trazer mudanças consideráveis ​​no equilíbrio de forças na área", disse ele no Telegram.

A guerra entrou em uma fase de atrito brutal nas últimas semanas, com as forças russas se concentrando em partes do Donbass.

Autoridades ucranianas relataram três mortes de civis em bombardeios russos na região de Donetsk na segunda-feira e outras três em bombardeios na região de Kharkiv.

Em Odessa, o maior porto ucraniano do Mar Negro, bloqueado pela marinha russa, um míssil russo destruiu um armazém de alimentos na segunda-feira, disseram militares ucranianos.

Os Estados Unidos e seus aliados europeus forneceram armas e assistência financeira à Ucrânia, mas evitaram o envolvimento direto no conflito. Alguns cidadãos americanos, no entanto, se ofereceram para lutar pela Ucrânia.

Americanos presos

Na segunda-feira, o Kremlin disse que dois americanos detidos na Ucrânia eram mercenários não cobertos pela convenção de Genebra e que deveriam assumir a responsabilidade por suas ações.

Os comentários do porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, foram o primeiro reconhecimento formal de que os dois, identificados em relatórios dos EUA como Andy Huynh, 27, e Alexander Drueke, 39, estavam detidos.

Um porta-voz do Departamento de Estado dos EUA disse que entrou em contato com as autoridades russas sobre cidadãos dos EUA que possam ter sido capturados.

"Pedimos ao governo russo - assim como seus representantes - que cumpram suas obrigações internacionais no tratamento de qualquer indivíduo, incluindo aqueles capturados lutando na Ucrânia".

Este mês, um tribunal separatista condenou dois britânicos e um marroquino à morte depois de serem presos lutando pela Ucrânia.

Peskov também disse que a estrela de basquete norte-americana Brittney Griner, detida na Rússia por mais de dois meses, estava sendo processada por delitos de drogas e não era refém.

Pelo menos dois americanos foram mortos na guerra.

