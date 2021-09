Governo venezuelano e oposição voltam ao México para segunda etapa de diálogo

O governo e a oposição da Venezuela voltarão a se reunir no México pela segunda vez na mesa de diálogo edit

(Sputnik) - Segundo o presidente da Assembleia Nacional (parlamento unicameral, com maioria oficial) e chefe da delegação do governo para o diálogo, Jorge Rodríguez, a nova ronda de negociações terá início à tarde com os representantes das duas delegações.

O primeiro encontro teve lugar a 13 de agosto, quando a delegação do governo de Nicolás Maduro e da oposição, chefiada pelo ex-deputado Juan Guaidó, assinou um memorando de entendimento com o apoio da Noruega.

O memorando assinado por ambas as partes consiste em sete pontos, incluindo: direitos políticos, garantias eleitorais e calendário eleitoral, levantamento de sanções, respeito pelo Estado de direito, coexistência política e social, proteção da economia social e garantias de implementação e seguimento acima.

Desde então, diversos eventos políticos ocorreram no país relacionados ao diálogo.

Entre eles, a libertação do ex-deputado Freddy Guevara, detido em 12 de julho, após ser acusado de estar vinculado a grupos extremistas e paramilitares ligados ao Governo da Colômbia.

Além disso, a Plataforma Unitária da oposição anunciou sua participação nas eleições regionais e municipais de 21 de novembro, após boicote eleitoral contra Maduro e o Conselho Nacional Eleitoral.

Cada bancada será formada por nove representantes de cada setor, entre o dirigente e Rodríguez estarão o filho de Maduro, Nicolás Ernesto, e o governador do estado de Miranda (norte), Héctor Rodríguez.

Enquanto isso, a delegação da oposição é chefiada pelo líder Gerardo Blyde Pérez, e até agora sabe-se que ele estará acompanhado de Tomás Guanipa, do ex-deputado Stalin González e de Henrique Capriles, duas vezes candidato à presidência.

Por sua vez, o governo disse que exigirá do México o levantamento das sanções e a devolução dos ativos da Venezuela ao exterior.

Enquanto isso, a oposição vai pedir "garantias eleitorais para todos" e um "calendário eleitoral para eleições observáveis".

Esta é a segunda vez que o governo venezuelano participa de um processo de diálogo com a liderança Guaidó, sob a mediação da Noruega.

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, reiterou levará consigo um pedido de demandas econômicas para seu país.

“Temos um documento, quando sairmos daqui [de uma actividade presidencial] tenho uma reunião com a comissão plena dos nove delegados presididos por Jorge Rodríguez (presidente da Assembleia Nacional, parlamento unicameral, com maioria oficial) vamos para se reunir para aprovar o documento, o pedido que levamos à mesa de diálogo sobre as demandas econômicas para a Venezuela", disse Maduro durante um discurso.

Maduro indicou que o diálogo entre seu governo e a oposição liderada pelo ex-deputado Juan Guaidó, por meio da chamada Plataforma Unitária, é fruto de muito “esforço, trabalho e dedicação”.

O presidente explicou que as delegações estarão na Cidade do México até domingo, 5 de setembro.