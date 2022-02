Governo venezuelano intensifica operações contra a corrupção

Apoie o 247

ICL

247, com Prensa Latina - Ao menos 20 autoridades venezuelanas foram presas nas últimas 72 horas como resultado de operações realizadas pelas forças de segurança. O governo bolivariano intensificou nesta terça-feira (1) as ações contra o contrabando e outras ilegalidades, seguindo o apelo do presidente Nicolás Maduro pelo fim da corrupção e do crime.

Na sexta-feira passada, 13 pessoas foram presas, entre elas o prefeito do município de Independencia no estado Anzoátegui, Carlos Vidal, e o promotor Manoel Gil, em Bolívar, como resultado de uma greve contra as máfias do tráfico de gasolina, de acordo com o Procurador Geral da República, Tarek William Saab.

O magistrado explicou que juntamente com o capitão da Guarda Nacional Bolivariana Antonio Barrios e seus cúmplices, eles desviaram e venderam grandes quantidades de combustível de postos de gasolina no município de Independencia para grupos envolvidos em mineração ilegal.

PUBLICIDADE

Ele enfatizou que os cidadãos serão acusados de crimes de terrorismo, contrabando agravado, peculato doloso, corrupção própria agravada e associação criminosa.

Após anunciar a prisão desses funcionários, o primeiro vice-presidente do Partido Socialista Unido da Venezuela, Diosdado Cabello, disse que “quem tiver que cair, cairá” e ressaltou que não haverá impunidade para nenhum dos membros desta organização que forem presos por crimes de corrupção.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE