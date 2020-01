Governo venezuelano volta a propor diálogo com a oposição

O presidente da Assembléia Nacional Constituinte (ANC) da Venezuela, Diosdado Cabello, expressou a disposição do governo do presidente Nicolás Maduro de dialogar com a oposição, conforme proposto pelas autoridades norueguesas edit

247 - O deputado Diosdado Cabello, presidente da Assembleia Nacional Constituinte e vice-presidente do Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV), declarou que, no quadro da realização de eleições legislativas deste ano, o diálogo visa alcançar um entendimento com as forças oposicionistas pelo bem do país.

"O governo de Nicolás Maduro tem sido enfático, toda vez que somos chamados a encontrar soluções no caminho da paz, nos encontraremos com qualquer pessoa", afirmou. “Bem-vindas as iniciativas de diálogo. É importante deixar claro que dialogar não é capitular, mas pôr os diferentes pontos de vista sobre a mesa para chegar a uma abordagem”, afirmou.

O líder político venezuelano confirmou que o governo norueguês "tem insistido na questão do diálogo".

Várias rodadas de negociações foram realizadas no ano passado entre representantes do presidente Nicolás Maduro e da oposição, sob os auspícios das autoridades de Oslo.

No entanto, as rodadas terminaram após a aplicação de sanções pelo governo dos Estados Unidos (EUA) contra o país sul-americano. Cabello observou que a oposição venezuelana é fragmentada, o que a impede de participar dessas iniciativas de diálogo.