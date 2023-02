Grande júri da Geórgia recomenda acusações contra Trump por tentativa de reverter eleição

Investigação especial do grande júri foi aberta após Donald Trump pedir para uma autoridade do estado para "encontrar" mais votos para anular a vitória do democrata Joe Biden edit

Reuters - A presidente do grande júri da Geórgia que investigou as tentativas do ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump de reverter sua derrota nas eleições de 2020 no Estado disse à mídia na terça-feira que o painel recomendou várias acusações criminais.

A representante do júri especial recém-concluído do Condado de Fulton, na Geórgia, Emily Kohrs, não discutiu as acusações específicas do grande júri em entrevistas a veículos como a CNN e o New York Times.

"Pode haver alguns nomes nessa lista que vocês não esperariam. Mas o grande nome sobre o qual todos continuam me perguntando -- não acho que vocês ficarão surpresos", disse Kohrs à CNN.

A Reuters não conseguiu entrar em contato imediatamente com Kohrs.

Um juiz da Geórgia ordenou na semana passada a divulgação de alguns trechos do relatório final do grande júri especial, que concluiu que algumas testemunhas podem ter mentido sob juramento e fez recomendações aos promotores sobre possíveis indiciamentos por interferência eleitoral, mostrou o documento.

O grande júri especial não tinha autoridade para emitir acusações. Para fazer isso, a promotora distrital do condado de Fulton, Fani Willis, precisaria buscar a aprovação de um grande júri regular.

Willis abriu a investigação especial do grande júri logo após telefonema de Trump em janeiro de 2021 para uma autoridade do Estado pedindo-lhe para "encontrar" mais votos para anular a vitória eleitoral do presidente democrata Joe Biden.

Trump continua afirmando falsamente que a eleição de 2020 foi roubada dele por meio de fraude eleitoral generalizada. Ele negou irregularidades e acusou Willis, uma democrata eleita, de atacá-lo por motivos políticos.

