Grande mídia ignora protestos na França contra Otan e envio de armas à Ucrânia

País presidido por Emmanuel Macron França tem estado entre os principais apoiadores do regime de Kiev no conflito em curso com a Rússia edit

Apoie o 247

ICL

RT - Vários protestos em massa contra a adesão da França à OTAN e seu contínuo apoio ao regime nazi de Kiev foram realizados neste domingo (26) na capital Paris e em outros locais em todo o país. As manifestações ocorreram pelo segundo fim de semana consecutivo e a maior delas foi em Paris.

Diferente da Itália, que já atraiu forças de esquerda para as manifestações anti-OTAN, na França essas correntes parecem ainda não terem percebido o caráter imperialista e pró-nazista da OTAN e sua guerra contra a Rússia.

“Vamos sair da OTAN e da UE, organizações de guerra!”, diziam as faixas na manifestação. “Nova manifestação contra o subsídio da guerra na Ucrânia a saída da OTAN!”, defendiam os participantes do protesto. “A mídia continua a nos ignorar, mas a resistência está aumentando na França”, bradavam os manifestantes.

Nouvelle manifestation contre la subvention de la guerre en Ukraine 🇺🇦 et la sortie de la France 🇫🇷de l’OTAN.

Les médias continuent de nous ignorer, mais la résistance monte en France👊



👉Des milliers de personnes à Paris ce 26/02/23 @_LesPatriotes @f_philippot ! #1an pic.twitter.com/3XKhijHoRc — Tamila Tapayeva (@tamilatapayeva) February 26, 2023

Tradução: As bandeiras da UE e da OTAN foram hoje rasgadas na Marcha Nacional pela Paz! O símbolo da nossa libertação! Vamos sair da OTAN e da UE, organizações de guerra!

Os organizadores do ato, apelidado de Marcha Nacional pela Paz, afirmaram que o ato deste domingo (26) atraiu ainda mais participantes do que na semana passada, quando cerca de 10.000 compareceram a um comício na capital francesa. Protestos anti-OTAN também foram realizados em cerca de 30 outros locais em toda a França.

On a déchiré les drapeaux de l’UE et de l’OTAN aujourd’hui en #MarcheNationalePourLaPaix !

Le symbole de notre libération !

➡️ Sortons de l’OTAN et l’UE, organisations de guerre !

Vidéo ! ⤵️ pic.twitter.com/st3pOEKmj9 — Florian Philippot (@f_philippot) February 26, 2023

Tradução: Nova manifestação contra o subsídio da guerra na Ucrânia a saída da OTAN! “A mídia continua a nos ignorar, mas a resistência está aumentando na França”

Os manifestantes marcharam pelas ruas de Paris, carregando uma grande faixa que dizia “Pela Paz”. Eles pediram a retirada da França da OTAN, liderada pelos EUA, e da UE, e pediram também a suspensão do fornecimento de armas à Ucrânia.

O ato também condenou o atual presidente francês, Emmanuel Macron, gritando “Macron saia!” – um slogan comumente usado por vários manifestantes anti-governo ao longo de sua presidência.

A França tem estado entre os principais apoiadores do regime de Kiev no conflito em curso com a Rússia, que eclodiu há um ano. Enquanto Macron fingia pedir uma solução diplomática para as hostilidades, Paris forneceu ativamente armamento variado para a Ucrânia, incluindo veículos blindados e obuses autopropulsados avançados.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.