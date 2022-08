Grandes bancos nos EUA devem pagar mais de US$1 bi em multas por mau uso do WhatsApp

A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) começou a investigar em 2021 as práticas de manutenção de registros dos bancos ligadas ao uso de dispositivos pessoais edit

(Reuters) - Gigantes do setor bancário como JPMorgan e Bank of America enfrentam coletivamente mais de 1 bilhão de dólares em multas regulatórias porque seus funcionários usaram ferramentas não aprovadas, como e-mail e WhatsApp.

A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) começou a investigar no ano passado as práticas de manutenção de registros dos bancos ligadas ao uso de dispositivos pessoais e a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) também está examinando a questão, anunciaram as instituições.

A corretora do JPMorgan foi multada em 200 milhões de dólares no ano passado por SEC e CFTC por falhas generalizadas na preservação das comunicações da equipe em dispositivos móveis pessoais, aplicativos de mensagens e e-mails. O JPMorgan admitiu que sua conduta violou as leis de valores mobiliários.

O Morgan Stanley concordou provisoriamente em pagar 125 milhões de dólares à SEC e 75 milhões de dólares à CFTC para encerrar as investigações. A empresa já reservou 200 milhões de dólares para pagar a multa.

O Bank of America destinou cerca de 200 milhões de dólares para litígios ligados a mensagens eletrônicas não autorizadas. O banco disse em julho que estava em negociações com os órgãos.

O Citi está sendo investigado por comunicação em canais não aprovados usados, divulgou a empresa em fevereiro. O banco fez reservas para lidar com o assunto, disse o diretor financeiro Mark Mason em julho, sem especificar um valor.

O Goldman Sachs está em "discussões avançadas" com os órgãos para resolver as investigações, disse em documento regulatório.

O banco britânico Barclays disse que chegou a um acordo em princípio para pagar 200 milhões de dólares aos reguladores dos Estados Unidos.

O Credit Suisse disse em julho que fez uma provisão para litígios de 200 milhões de dólares principalmente ligada às regras de manutenção de registros.

O Deutsche Bank anunciou no final de julho que reservou 165 milhões de euros em provisões adicionais para uma possível aplicação regulatória, como parte das investigações.

O UBS disse que os reguladores dos EUA estão conduzindo investigações sobre o banco e outras instituições financeiras relacionadas a comunicações comerciais.

