Grécia recebe 1º carregamento de vacinas e vai iniciar imunização no domingo

Sputnik Brasil - A Grécia recebeu as primeiras doses de vacina contra o novo coronavírus nesta sexta-feira (25). As primeiras 9.750 injeções chegaram por via terrestre, cruzando a fronteira com a Bulgária, em um veículo escoltado por seis carros da polícia.

De acordo com a AP, a vacinação terá início em Atenas no próximo domingo (27), em cinco hospitais da cidade. Os primeiros vacinados serão profissionais de saúde e idosos residentes em asilos.

Também serão vacinados nos primeiros dias a presidente do país, Katerina Sakellaropoulou, e o primeiro-ministro Kyriakos Mitsotakis, além de um total de 42 oficiais do governo, militares, líderes da oposição e policiais considerados essenciais para o funcionamento do Estado.

Desde o início da pandemia, 134 mil pessoas foram contaminadas pela COVID-19 na Grécia, enquanto a contagem do número de mortos no país está em 4.457, de acordo com dados da Universidade Johns Hopkins.

Os números mais recentes da pandemia no país estão abaixo do esperado pelo governo, mas as autoridades ainda estão vigilantes contra uma possível propagação durante a temporada de férias.

Nesta quinta-feira (24), a vacinação contra a COVID-19 teve início na América Latina: México, Chile e Costa Rica começaram a vacinar suas respectivas populações. Um dia antes, na quarta-feira (23), a Suíça tornou-se o primeiro país a dar início à imunização na Europa continental.

