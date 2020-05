Greta Thunberg grava vídeo em que pede ajuda para combate ao Covid em Manaus

247 - A ativista Greta Thunberg gravou um vídeo pedindo ajuda internacional a Manaus e à Amazônia contra a pandemia do novo coronavírus.

"Manaus é o coração do que você conhece como a floresta amazônica. A consequência da morte dos povos da Amazônia e da destruição da floresta amazônica serão globais", diz Greta.

“Manaus é o epicentro da pandemia de Covid-19 na Floresta Amazônica”, declarou o brasileiro João Duccini, no vídeo. Na sequência, a também brasileira Valentina Ruas, de 16 anos, afirmou: “E o seu sistema de saúde não vai colapsar”, “porque ele já colapsou”, concluiu Amália Garcez, de 16 anos. Treze ativistas de diferentes países, como Brasil, Irlanda do Norte, Nova Zelândia, Portugal e Suécia, participaram da gravação. Em português, todos, incluindo Greta, concluem com a mensagem: “salvem a Amazônia”.

A mensgem de Greta e de outros jovens ligados ao movimento Fridays For Future atendeu ao apelo feito pelo prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto (PSDB).

"O nosso apelo para que as grandes nações ajudem Manaus— capital da Amazônia— a enfrentar a pandemia ganha ainda mais força com o apoio do movimento Fridays For Future, encabeçado pela ativista ambiental sueca Greta Thunberg", comemorou o prefeito.









