Greves francesas interrompem entregas de combustível, tráfego ferroviário e aéreo

PARIS, 8 de março (Reuters) - As entregas da refinaria da TotalEnergies foram suspensas nesta quarta-feira, a produção de eletricidade foi reduzida e os serviços ferroviários interrompidos, uma vez que esses setores permaneceram em greve depois que um dia nacional de ação industrial levou um número recorde de pessoas às ruas.

Cerca de 1,28 milhão de pessoas participaram do sexto dia de protestos na terça-feira contra um projeto de lei que atrasaria a idade de aposentadoria em dois anos, para 64 anos.

Este é um momento crítico para o sindicato e o governo, já que o presidente Emmanuel Macron espera que o parlamento adote seu plano antes de abril.

Os sindicatos estão tentando aumentar a pressão sobre o governo com greves prolongadas em alguns setores, inclusive nas refinarias de petróleo da TotalEnergies. Foi a primeira vez que os sindicatos decidiram manter greves desde o início do movimento de protesto no final de janeiro.

A TotalEnergies (TTEF.PA) disse que 54% de seus 269 trabalhadores de refinaria em turno nesta quarta-feira estavam em greve.As greves continuaram nas refinarias da Esso (XOM.N) em Fos, no norte da França, e em Port Jerome, no sul da França, bloqueando o fornecimento de combustível, disse Germinal Lancelin, representante do sindicato CGT, à Reuters. Cerca de 90% dos trabalhadores de Fos estavam em greve e 20% dos de Port Jerome, disse ele.

O acesso à refinaria da TotalEnergies em Gonfreville l'Orcher, no norte de França, continua bloqueado por sindicalistas à saída de uma rotunda da auto-estrada, com paletes de madeira e pneus incendiados, segundo observações de um fotógrafo da Reuters.

Na mesma rotatória, uma saída principal para partes do porto de Le Havre, caminhões aguardavam na fila e não conseguiam prosseguir.

Os quatro terminais franceses de GNL e todas as instalações de armazenamento de gás também permaneceram bloqueados, disse o representante da FNME-CGT, Fabrice Coudour.

As interrupções nos terminais de importação de GNL e o clima frio no noroeste da Europa estão afetando o equilíbrio entre oferta e demanda na Europa, fazendo com que os preços futuros de energia se recuperem, disse Fabian Ronningen, analista da Rystad.

O sindicalista da CGT, Fabrice Coudour, disse que o transporte fluvial na parte francesa do Reno foi bloqueado por greves.

PROBLEMAS DE TRANSPORTE

A produção de energia francesa foi reduzida em 11,2 gigawatts (GW) na manhã de quarta-feira, quando a greve afetou usinas nucleares, térmicas e hidrelétricas, mostraram dados da operadora EDF (EDF.PA) . A redução da oferta foi equivalente a cerca de 18% da produção total.

As greves tiveram um grande impacto na demanda de energia, disse à Reuters o analista da Kpler Emeric de Vigan, e a geração nuclear reduzida está sendo substituída principalmente por carvão ou gás, emitindo muito mais dióxido de carbono.

No entanto, uma grande queda na geração geralmente significa que o equilíbrio entre oferta e demanda está bastante relaxado, acrescentou.

O tráfego ferroviário continuou a ser afetado pela greve, embora em menor grau do que na terça-feira, com um em cada três trens de alta velocidade circulando, em média, e um em cada três trens locais.

O transporte continuará interrompido na quinta e na sexta-feira, disse o ministro dos Transportes, Clement Beaune, com cerca de 20% menos voos no principal aeroporto de Paris, Roissy Charles-de-Gaulle, e uma queda de 30% em Orly.

Na estação ferroviária Gare de Lyon, em Paris, alguns passageiros apoiaram a greve, apesar da inconveniência.

"Claro, eu entendo... porque eu mesma serei impactada (pela reforma)", disse a assistente administrativa Celine Villerette.

Mas outros ficaram menos entusiasmados.

"Todos aqueles que prometem que você pode se aposentar aos 60 anos e que ganhará mais (em pensões), eu não acredito neles - basta olhar para a realidade da economia", disse o agente comercial Arnaud Delacour.

Os senadores devem continuar a debater o projeto de lei da pensão na quarta-feira.

