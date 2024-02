Grupo Árabe na ONU pede ao Conselho de Segurança que tome medidas imediatas em Gaza

Apoie o 247

247 - O Grupo Árabe instou na segunda-feira (19), o Conselho de Segurança da ONU a tomar medidas imediatas na Faixa de Gaza, informa a agência noticiosa palestina WAFA.

“Lamentavelmente, o Conselho de Segurança da ONU permanece inerte, incapaz de denunciar as atrocidades diárias perpetradas pelas autoridades ocupantes. O Conselho de Segurança deve tomar medidas imediatas”, disse o grupo, uma coligação de estados árabes que promove interesses comuns nas Nações Unidas, em uma afirmação.

"Não pode fazer ouvidos moucos aos apelos da comunidade internacional e da opinião pública global, que exigem um cessar-fogo. Nenhuma desculpa pode racionalizar a inércia do Conselho de Segurança, e todos os esforços devem convergir para parar a carnificina em curso em Gaza, ", acrescentou.

A declaração foi feita um dia antes da votação no Conselho de um projeto de resolução distribuído pela Argélia que apela a “um cessar-fogo imediato por razões humanitárias que deve ser respeitado por todas as partes”.

O grupo disse que o projeto de resolução está alinhado com as suas prioridades e com as da comunidade internacional em geral.

