Grupo de Mídia da China lista as dez principais notícias do país em 2021

247 - O Grupo de Mídia da China listou as dez principais notícias internas de 2021, destacando-se o centenário da fundação do Partido Comunista da China, a realização da 6ª Sessão Plenária do 19º Comitê Central do Partido e informações relevantes sobre o desenvolvimento econômico e social do país, informa a Rádio Internacional da China.

1 - Nas celebrações do 100º aniversário da fundação do Partido Comunista da China, Xi Jinping proclamou a conclusão da construção da sociedade moderadamente próspera na China.

2 - 6ª Sessão Plenária do 19º Comitê Central do Partido Comunista da China foi realizada com sucesso, na qual foi aprovada a Resolução do Comitê Central do Partido Comunista da China sobre as Grandes Conquistas e Experiências Históricas na Luta Centenária do Partido.

3 - China lidera no desenvolvimento econômico e combate à pandemia, marcando um bom início do 14o Plano Quinquenal.

4 - Desenvolvimento da democracia popular em todo o processo mostra vantagem institucional.

5 - China lança diretriz para implementar o pico de emissão de carbono e a neutralidade de carbono.

6 - Safra de 2021 bate novo recorde.

7 - China se mantém como o país mais populoso do mundo, segundo o 7º censo demográfico.

8 - A construção da Estação espacial da China entra na fase de implementação completa.

9 - Eleição da Assembleia Legislativa de Hong Kong foi realizada com sucesso depois de aperfeiçoamento do sistema eleitoral.

10 - Diretora Financeira da Huawei, Meng Wanzhou, regressou à China.

