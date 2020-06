Grupo de Puebla pede para OEA validar vitória eleitoral de Evo Morales

Revista Fórum - O Grupo Puebla, aliança entre partidos e organizações progressistas da América Latina e do Caribe, divulgou uma declaração nesta quarta-feira (10), na qual solicita à OEA (Organização dos Estados Americanos), que mude sua postura e trabalhe para “restaurar a legitimidade democrática na Bolívia”, quebrada após o golpe de Estado contra Evo Morales em novembro de 2019 .

A declaração, divulgada no site do Grupo, expressa sua “preocupação com as novas evidências que esclarecem a declaração apressada e intencional da OEA”. A frase é uma clara alusão à auditoria feita pelo organismo sobre as eleições de outubro, vencidas por Evo Morales no primeiro turno. Nesse estudo, a OEA indicou que houve fraude a favor de Evo durante o processo, o que serviu como justificativa para os golpistas durante os atos que levaram a derrubada do governo democrático.

O Grupo de Puebla é formado por vários ex-presidentes latino-americanos, entre eles dois brasileiros, Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, e também com Pepe Mujica (Uruguai), Cristina Kirchner (Argentina), Rafael Correa (Equador), Fernando Lugo (Paraguai) e Ernesto Samper (Colômbia), além do próprio Evo Morales. Também conta com um presidente em exercício, o argentino Alberto Fernández.

