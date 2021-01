Grupo de senadores republicanos anuncia que vai contestar vitória de Biden

Os republicanos se juntam ao senador Josh Hawley, que no início desta semana se tornou o primeiro membro titular do Senado a anunciar que contestaria o resultado da eleição de 2020. Biden tomará posse em 20 de janeiro edit

Reuters - O senador norte-americano Ted Cruz disse neste sábado que estará entre uma dezena de senadores republicanos que vão desafiar a vitória do presidente eleito Joe Biden quando os resultados do Colégio Eleitoral forem registrados no Congresso dos EUA na próxima semana --um movimento amplamente simbólico que tem pouca chance de impedir Biden de assumir o cargo.

Os republicanos se juntam ao senador Josh Hawley, que no início desta semana se tornou o primeiro membro titular do Senado a anunciar que contestaria o resultado da eleição de 2020. Alguns republicanos na Câmara dos Deputados dos EUA também planejam contestar a contagem dos votos.

Em um comunicado, Cruz e os outros senadores disseram que pretendem votar para rejeitar eleitores de Estados-chaves que estão no centro das alegações não comprovadas do presidente Donald Trump de fraude eleitoral e pedirão a criação de uma comissão para investigar denúncias com urgência.

Cruz foi acompanhado no comunicado pelos senadores Ron Johnson, James Lankford, Steve Daines, John Kennedy, Marsha Blackburn, Mike Braun, juntamente com Cynthia Lummis, Tommy Tuberville, Bill Hagerty e Roger Marshall, todos os quais tomarão posse como senadores no domingo no novo Congresso.

Biden tomará posse em 20 de janeiro.

