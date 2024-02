Grupos armados iraquianos anunciam ataque ao porto israelense de Haifa

O perigo de escalada do conflito no Oriente Médio persiste edit

Sputnik - Nesta quinta-feira (1º/2), facções armadas iraquianas anunciaram um ataque ao porto de Haifa, em Israel, por meio de drones.

A declaração foi emitida pela Resistência Islâmica no Iraque em suas redes sociais e declarava a continuidade da resistência à ocupação e o apoio ao povo da Faixa de Gaza, em resposta aos massacres contra civis palestinos.

Segundo a declaração, as forças da resistência iraquiana realizaram o ataque por drone no porto de Haifa, localizado em territórios ocupados na Palestina.

Na quarta-feira, o coordenador de Comunicações Estratégicas do Conselho de Segurança Nacional dos EUA, John Kirby, atribuiu à Resistência, incluindo as Brigadas do Hezbollah, a responsabilidade pelo ataque à base americana na Jordânia, que resultou na morte de três americanos.

