Grupos de oposição pretendem realizar ações armadas para desestabilizar a situação na Síria e atrapalhar as eleições presidenciais marcadas para 26 de maio próximo, informou aqui uma fonte militar russa edit

247 - Grupos armados ilegais planejam ataques a sedes estaduais e instituições em grandes cidades sírias antes das eleições, alertou nesta terça-feira (20), o general Alexandr Karpov, vice-chefe do Centro Russo de Reconciliação, baseado na base de Hemeimem, na província costeira de Latakia.

Ele denunciou que os terroristas estão se preparando em campos de treinamento em territórios não controlados pelas autoridades sírias, incluindo a área de al-Tanef ocupada pelas forças armadas norte-americanas, informa a Prensa Latina.

O Parlamento sírio programou as eleições presidenciais para o próximo dia 26 de maio de acordo com a data estabelecida na Constituição.

As eleições ocorrerão, segundo analistas, em meio a pressões militares, econômicas e políticas dos Estados Unidos e seus aliados. No entanto, as autoridades sírias garantem que tudo farão para o sucesso das eleições.

