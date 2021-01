Grupos trumpistas de extrema direita marcam manifestações para dia 20, quando Biden toma posse

247 - Grupos trumpistas de extrema direita estão convocando manifestações de rua para o dia 20 de janeiro, quando Joe Biden toma posse como presidente dos Estados Unidos. A cerimônia, em Washington, deverá ter um esquema de segurança sem precedentes.

Nem mesmo a prisão de mais de cem pessoas ligadas à invasão do Capitólio na quarta-feira (6) foi o suficiente para paralisar as articulações. Nas redes sociais, apoiadores de Trump garantem que ocuparão as ruas no dia 20.

"Nós voltaremos dia 20 e nada vai nos parar: nem a polícia, nem o Exército", afirma um militante, segundo o UOL . "Nós liberaremos Washington e liberaremos o nosso país, sem piedade", diz outro. "Não deixaremos os comunistas vencerem", acrescenta mais um.

