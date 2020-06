Guaidó abre embaixada na Bolívia após país romper com Maduro

Sputnik - Equipe de trabalho nomeada pelo líder oposicionista venezuelano Juan Guaidó inaugurou embaixada de seu país em La Paz que deverá atender ao público na Bolívia.

A inauguração se deu como fruto de um processo de reestruturação da missão diplomática venezuelana após a chanceler boliviana Karen Longaric ter anunciado a ruptura do governo interino de seu país com o governo do presidente venezuelano Nicolás Maduro.

Sendo assim, o então corpo diplomático de Maduro foi expulso do país, enquanto a Bolívia solicitou a presença de representantes de Guaidó em La Paz, informou o Infobae.

Para o cargo de embaixador foi escolhido Winston Flores, o qual ainda em abril entregou credenciais à chanceler boliviana.

Desta forma, o posto estará aberto para atendimento ao público, seguindo as normas da quarentena diante o contexto da pandemia.

Afastamento boliviano

Desde a saída de Evo Morales da presidência da Bolívia, o país sul-americano tomou passos contrários às medidas de aproximação com a Venezuela.

Além da ruptura com Maduro, La Paz abandonou a Aliança Bolivariana (ALBA, na sigla em espanhol) idealizada pelo ex-presidente venezuelano Hugo Chávez.

