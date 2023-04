Guarda nacional dos EUA mantido sob custódia poderia ser 'bode expiatório' em vazamento de dados

Apoie o 247

Sputnik - O militar da Guarda Nacional que foi detido por publicar documentos classificados dos EUA poderia ter sido incriminado para ser um "bode expiatório", disse Yuri Rogulev, diretor da Fundação Franklin Roosevelt de Estudo dos EUA na Universidade Estatal de Moscou, à Sputnik hoje (14).

"Fiquei com a sensação que eles teriam encontrado um 'bode expiatório' e que esse 'bode expiatório' será agora condenado. Há a possibilidade de ele ter sido incriminado e usado a favor deles: onde está um militar de 21 anos da Guarda Nacional e onde estão os documentos secretos no nível do Estado-Maior e do Pentágono?", questiona Rogulev.

De acordo com ele, vazamentos de documentos acontecem com frequência nos EUA, acontecem por uma série de razões – políticas, ideológicas, morais – mas nesta história não se deve tirar conclusões precipitadas, pois a história na qual um militar muito jovem obteve acesso a documentos secretos parece estranha.

"Tal conjunto de documentos publicados poderia ter aparecido em um lugar, como o Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos, que acumula informações de diferentes serviços. Mas para a Guarda Nacional obter informações da CIA ou da NSA [Agência de Segurança Nacional] – isto está excluído", acrescentou o analista.

Anteriormente, o secretário de Justiça e procurador-geral dos EUA Merrick Garland confirmou que o soldado da Guarda Aérea Nacional dos EUA Jack Teixeira foi detido na quinta-feira (13) em um caso envolvendo vazamento de dados confidenciais do Pentágono.

Segundo o Washington Post, Teixeira achava o conflito na Ucrânia "deprimente" e pensava que Moscou e Kiev "devem ter mais em comum do que aquilo que os separa".

Aleksei Martynov, diretor do Instituto Internacional dos Novos Estados, disse à Sputnik que o vazamento de materiais classificados do Pentágono poderia ser uma tentativa dos EUA de desviar a atenção da investigação do jornalista americano Seymour Hersh sobre as explosões no Nord Stream.

