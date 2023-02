Guardas de fronteira do Irã apreendem 5 mil armas brancas fabricadas nos EUA destinadas a "elementos radicais", diz comandante

Teerã acusa os EUA de fomentarem revoluções coloridas no país edit

MOSCOU, 21 de fevereiro (Sputnik) - Guardas de fronteira iranianos detiveram um navio no sul do Irã transportando cerca de 5.000 armas brancas fabricadas nos Estados Unidos, disse o chefe da agência, Ahmad Ali Goudarzi, na terça-feira.

"Um navio com mais de 5.000 facões e punhais foi encontrado na província de Bushehr, as armas foram feitas nos Estados Unidos", disse Goudarzi, citado pela agência de notícias iraniana Tasnim.

O comandante acrescentou que as armas contrabandeadas se destinavam a "elementos radicais", para criar agitação no país.

Teerã foi acusada pelo Ocidente de instigar a agitação no país depois que protestos violentos eclodiram em setembro pela morte de Mahsa Amini, de 22 anos, sob custódia da polícia após ser detida por usar um hijab "impróprio". Vários membros das forças de segurança do Irã foram mortos nos confrontos com os manifestantes.

