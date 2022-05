Guedes diz que França e Bélgica "retardam" entrada do Brasil na OCDE

No Fórum Econômico Mundial, em Davos, o ministro da Economia também afirmou que os dois países "são protecionistas com sua agricultura" edit

247 - O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou, nesta quarta-feira (25), que países como França e Bélgica retardam a entrada do Brasil na Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). O bloco reúne as nações mais desenvolvidas do mundo.

"A Bélgica e a França ficam retardando o acesso do Brasil à OCDE, porque são protecionistas com sua agricultura. Conversando com eles, dissemos: 'Nos aceitem antes que se tornem irrelevantes para nós'", disse Guedes no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça.

Além de França e Bélgica, a OCDE reúne as nações como EUA, Canadá, México, Alemanha, Espanha, Dinamarca, Holanda, Hungria, Irlanda, Itália, Noruega, Portugal, Reino Unido, Suécia, Suíça, Turquia, entre outros.

Fora da Europa e da América do Norte, também estão na organização países como Costa Rica, Colômbia, Argentina, Japão, Coreia do Sul e Chile.

A China, por exemplo, segunda maior economia mundial e que ameaça a soberania dos EUA, não integra a lista da OCDE. A organização tem ao menos 38 membros.

Setores progressistas brasileiros destacam que a OCDE defende Estado mínimo, prejudicial para boa parte da população dentro e fora do País. Em fevereiro deste ano, a Central Única dos Trabalhadores (CUT), por exemplo, fez críticas à possível entrada do Brasil na organização.

