Guerra de Israel em Gaza é a mais mortal da história para jornalistas

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - A guerra genocida de Israel na Faixa de Gaza tornou-se o conflito mais mortal para jornalistas na história recente, com mais de 122 jornalistas e trabalhadores da mídia mortos pelo regime ocupante desde 7 de outubro, disseram especialistas da ONU nesta quinta-feira (1).

"Estamos alarmados com os números extraordinariamente altos de jornalistas e trabalhadores da mídia que foram mortos, atacados, feridos e detidos no Território Palestino Ocupado, particularmente em Gaza, nos últimos meses, desconsiderando descaradamente a lei internacional," disseram os especialistas em uma declaração divulgada pelo Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos (OHCHR).

continua após o anúncio

Dados da ONU mostram que mais de 122 jornalistas e trabalhadores da mídia foram mortos em Gaza, e muitos outros foram feridos, além de três jornalistas mortos no Líbano, por ataques israelenses. Quatro repórteres israelenses foram mortos pelo Hamas nos ataques de 7 de outubro. Além disso, dezenas de jornalistas palestinos foram detidos tanto em Gaza quanto na Cisjordânia ocupada, segundo a declaração.

Os jornalistas estão sendo atacados apesar de estarem "claramente identificáveis com jaquetas e capacetes marcados com 'imprensa' ou viajando em veículos de imprensa bem marcados," disseram os especialistas.

continua após o anúncio

"Jornalistas têm direito à proteção como civis sob a lei humanitária internacional. Ataques direcionados e assassinatos de jornalistas são crimes de guerra," disseram os especialistas.

Israel deve permitir que jornalistas entrem em Gaza e os protejam, assim como todas as partes do conflito devem garantir "investigações prontas, independentes e imparciais sobre cada assassinato de jornalistas" de acordo com as normas internacionais, disseram os especialistas, acrescentando que a Corte Internacional de Justiça (CIJ) e o Tribunal Penal Internacional (TPI) devem prestar atenção particular aos assassinatos de jornalistas no conflito e tomar medidas para pôr um fim a eles. (Com informações da Sputnik).

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: