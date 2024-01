Guerra de Israel pode se espalhar como metástase pelo Oriente Médio, diz Blinken

Apoie o 247

Reuters - O principal diplomata dos Estados Unidos percorreu o Oriente Médio no domingo, alertando que o conflito em Gaza poderia se espalhar pela região sem esforços de paz coordenados, embora o líder de Israel tenha prometido continuar a guerra até que o Hamas seja eliminado.

O Secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, no início de uma viagem de cinco dias na região, também buscou assegurar aos líderes árabes que Washington se opõe ao deslocamento forçado dos palestinos de Gaza ou da Cisjordânia ocupada.

"Este é um momento de tensão profunda para a região. Este é um conflito que poderia facilmente se espalhar, causando ainda mais insegurança e sofrimento", disse Blinken em uma coletiva de imprensa em Doha. Ele esteve na Jordânia e no Catar no domingo antes de desembarcar nos Emirados Árabes Unidos para conversas na segunda-feira. Em seguida, visitará a Arábia Saudita, Israel, a Cisjordânia e o Egito.

O rei Abdullah da Jordânia instou Blinken a usar a influência de Washington sobre Israel para pressionar por um cessar-fogo imediato, disse um comunicado do palácio, alertando sobre as "repercussões catastróficas" da campanha militar continuada de Israel.

Apesar da preocupação global com as mortes e destruição em Gaza e dos apelos generalizados por um cessar-fogo, a opinião pública israelense permanece firmemente apoiando a operação destinada a eliminar o grupo Hamas que governa Gaza, embora o apoio ao primeiro-ministro Benjamin Netanyahu tenha caído drasticamente.

Netanyahu prometeu continuar com a ação retaliatória.

"A guerra não deve ser interrompida até alcançarmos todos os objetivos - a eliminação do Hamas, o retorno de todos os nossos reféns e garantir que Gaza não represente mais uma ameaça a Israel", disse Netanyahu no início de uma reunião semanal do gabinete no domingo. "Digo isso tanto aos nossos inimigos quanto aos nossos amigos."

Segundo autoridades israelenses, cerca de 1.200 pessoas foram mortas e 240 foram feitas reféns no ataque transfronteiriço do Hamas em 7 de outubro. Mais de 100 reféns ainda estão sendo mantidos pelo Hamas.

Para os israelenses, o dia mais mortal na história do país e os relatos de atrocidades que surgiram posteriormente deixaram a sensação de que sua sobrevivência está em jogo.

A ofensiva de Israel até agora matou 22.835 palestinos em Gaza, após 111 mortos e 250 feridos serem adicionados à contagem nas últimas 24 horas, disseram autoridades de saúde palestinas no domingo.

Um ataque aéreo israelense em um carro perto de Rafah, no sul de Gaza, no domingo, matou dois jornalistas palestinos, segundo autoridades de saúde em Gaza e o sindicato de jornalistas local.

A região central de Gaza foi o foco de uma ofensiva terrestre e aérea israelense mais intensa nas últimas duas semanas, com residentes relatando bombardeios de tanques a leste da área enquanto explosões iluminavam o céu na noite de domingo. Palestinos no sul da Faixa de Gaza disseram que ataques aéreos israelenses atingiram a área a leste de Khan Younis e Rafah.

Israel nega visar civis e afirma que militantes do Hamas se embrenham deliberadamente entre as populações civis. O Hamas, apoiado pelo Irã e jurado à destruição de Israel, nega isso.

Os combates deslocaram a maioria dos 2,3 milhões de habitantes de Gaza, com muitas casas e infraestrutura civil reduzidas a destroços em meio a graves escassezes de alimentos, água e medicamentos.

"Esperamos que... Blinken nos olhe com um olhar de misericórdia, encerre a guerra, encerre a miséria que estamos vivendo", disse Um Mohamad Al-Arqan, enquanto ficava ao lado da tenda onde está morando.

REJEIÇÃO AO DESLOCAMENTO FORÇADO

Após reuniões com o rei Abdullah em Amã e com o Emir do Catar, Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani, e o primeiro-ministro Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, Blinken disse que os Estados Unidos rejeitam qualquer deslocamento forçado de palestinos da Cisjordânia e Gaza.

"Os civis palestinos devem poder voltar para casa assim que as condições permitirem", disse Blinken em Doha.

Blinken e autoridades do Catar também discutiram esforços para libertar reféns ainda mantidos pelo Hamas após um acordo anterior mediado pelo Catar ter fracassado, algo que o primeiro-ministro do Catar disse ter sido afetado pelo recente assassinato de um importante líder do Hamas.

Blinken também buscou pressionar nações muçulmanas hesitantes no Oriente Médio a se prepararem para desempenhar um papel na reconstrução, governança e segurança de Gaza se e quando Israel conseguir eliminar o Hamas, disse um funcionário do Departamento de Estado anteriormente.

"Nossos parceiros estão dispostos a ter essas conversas difíceis e a tomar decisões difíceis", disse Blinken aos repórteres, acrescentando que planeja pressionar os líderes israelenses a fazerem mais para evitar baixas civis e permitir mais ajuda humanitária.

Os tiroteios se intensificaram na cidade de Khan Younis, no sul de Gaza, bem como em distritos centrais do enclave densamente povoado. Ataques israelenses a casas na cidade mataram 50 pessoas, disseram autoridades de saúde no Hospital Nasser no domingo.

Fora de Gaza, houve mais violência na Cisjordânia ocupada. Aeronaves israelenses atacaram militantes palestinos que haviam atacado tropas na área, disse o exército, e autoridades de saúde palestinas disseram que sete palestinos morreram no ataque.

Um policial de fronteira israelense foi morto e outros ficaram feridos quando seu veículo foi atingido por um dispositivo explosivo durante operações na cidade de Jenin, na Cisjordânia, disseram o exército e a polícia.

A polícia israelense matou uma jovem menina palestina em um cruzamento da Cisjordânia quando abriram fogo contra outro carro suspeito de um ataque de colisão, disseram os serviços de emergência israelenses.

Centenas de palestinos foram mortos em confrontos com soldados e colonos israelenses nas últimas semanas.

