Guerra é crime contra humanidade, diz o Papa Francisco

CIDADE DO VATICANO (Reuters) - O papa Francisco disse neste domingo que a guerra é "um crime contra a humanidade", ao reiterar um apelo à paz na Ucrânia e no Oriente Médio.

"Não nos esqueçamos disso... As pessoas precisam de paz, o mundo precisa de paz", disse o papa após a oração semanal do Angelus.

Na oração, ele pediu às pessoas que não se esqueçam daqueles que estão sofrendo devido à "crueldade da guerra" em várias partes do mundo. Ele tem pedido repetidamente pela paz na Ucrânia e na guerra em Gaza.

"Rezemos para que aqueles que têm poder sobre esses conflitos reflitam sobre o fato de que a guerra não é o caminho para resolvê-los, pois semeia a morte entre os civis e destrói cidades e infraestrutura", disse o papa.

Neste domingo, completaram-se 100 dias desde que homens armados do grupo militante palestino Hamas saíram de Gaza para lançar o ataque mais mortal da história de Israel, desencadeando uma campanha israelense para eliminar o Hamas, que matou dezenas de milhares de palestinos e devastou o enclave palestino.

(Reportagem de Giulio Piovaccari)

