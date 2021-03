“Guerra Fria 2.0 dos Estados Unidos contra a Rússia vai se intensificar”, diz Pepe Escobar

“Esse povo que está agora no poder na Casa Branca e povoando os escaninhos do ‘deep state’ [Estado profundo], todos são russófobos”, afirmou o jornalista à TV 247. Assista edit

247 - O jornalista Pepe Escobar, em entrevista à TV 247, afirmou que a administração do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, irá intensificar a “Guerra Fria 2.0” contra a Rússia nos próximos tempos. Para isso, além da mobilização dos departamentos de guerra dos EUA, os norte-americanos tentarão tachar o presidente russo, Vladimir Putin, como novo Hitler, explicou Pepe.

“É extremamente complexo o que está acontecendo atualmente, é muito perigoso também. O tonto do Antony Blinken [secretário de Estado dos EUA] falou que a China é a principal ameaça, blá, blá, blá, mas as sanções contra a Rússia continuam e ele praticamente admitiu, em seu primeiro pronunciamento importante de política externa, que a Guerra Fria 2.0 contra a Rússia vai agora se intensificar, o que é algo que os russos já estão podres de saber, antes mesmo do resultado das eleições americanas”.

Segundo Pepe, a equipe Biden é toda composta por “russófobos”, ou seja, por aqueles que nutrem fobia, aversão à Rússia. “O ‘x’ fundamental é a guerra híbrida em todo o espectro do Pentágono, da CIA e agora também do Departamento de Estado anti-Rússia. Não se esqueça que esse povo que está agora no poder na Casa Branca e povoando os escaninhos do ‘deep state’ [Estado profundo] ao redor da Casa Branca, todos são russófobos, todos são ex-Clinton, ex-Obama e alinhados com Clinton, Obama, Pelosy, ou seja, os donos do Partido Democrata. O Partido Democrata é uma associação russófoba”.

“Os russos sabem que a guerra híbrida dessa nova administração americana vai ficar cada vez mais pesada, eles estão analisando tudo que a OTAN está falando - toda vez que alguém da OTAN abre a boca nessas últimas semanas é praticamente uma declaração de guerra fria contra a Rússia. É guerra híbrida em todos os frontes, sem falar na demonização de tudo que é relacionado à Rússia e ao Putin. Ou seja, a retórica de Putin como novo Hitler vai estar cada vez mais forte”, completou.

