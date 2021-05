Guerra israelense contra palestinos já matou dezenas de pessoas

247 - Israel realizou nesta terça-feira (11), centenas de ataques aéreos contra localidades palestinas, matando pelo menos 35 pessoas.

A resistência palestina, encabeçada pelo Hamas na Faixa de Gaza, disparou inúmeros foguetes contra Tel Aviv. Pelo menos 125 pessoas ficaram feridas.

O secretário-geral da ONU (Organização das Nações Unidas), António Guterres, afirmou hoje que está "gravemente preocupado" com a escalada do conflito. Ele afirmou que "está profundamente triste ao saber do número cada vez maior de vítimas, incluindo crianças, dos ataques aéreos israelenses em Gaza e das fatalidades israelenses de foguetes lançados de Gaza".

A comunidade internacional pediu calma e os países muçulmanos expressaram indignação com o que é considerado o pior momento de violência em anos causado por ataques israelenses contra palestinos.

Os palestinos reagiram aos ataques israelenses com bombardeios sobre Tel Aviv. Um dos alvos foi o Aeroporto Internacional Ben Gurion, que foi obrigado a suspender todos os voos, informam agências internacionais.

