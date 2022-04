Guerra na Ucrânia gera forte risco de aumentar fome e instabilidade social na África, diz FMI

Apoie o 247

247 - Na África, um forte aumento nos preços dos alimentos irá não apenas jogar mais pessoas na fome, como elevar as taxas de pobreza e intensificar as chances de agitação social, alertaram o FMI e a ONU. A alta nos preços se deve em razão do sufocamento das redes de suprimento de alimentos, em razão da guerra na Ucrânia.

"Os efeitos da guerra terão consequências profundas, deteriorando os padrões de vida e agravando os desequilíbrios macroeconômicos", escreveram Abebe Aemro Selassie, diretor do Departamento de África do FMI, e Peter Kovacks, economista na Divisão de Estudos Regionais do Departamento de África do FMI. Outro relatório da ONU alertando para consequências severas foi divulgado em meados deste mês.

Segundo o documento, "os temores pela segurança alimentar aumentaram claramente" e a explosão dos preços dos alimentos faz crescer "os riscos de agitação social" em países vulneráveis da região.

O Programa Mundial de Alimentos da ONU já havia estimado que, se o conflito na Ucrânia durar até depois de abril, haverá um aumento global da fome em 17%.

No continente, 41 países (mais de 70% dos países da África) estão "severamente expostos" a pelo menos uma emergência -- alimentar, energética ou financeira -- causada pela guerra, segundo o relatório da ONU 'Impacto global da guerra na Ucrânia nos sistemas de alimentação, energia e finanças'.

