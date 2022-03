Guerra na Ucrânia já deslocou quase 6,5 milhões de pessoas, diz agência da ONU

Estimativa da Organização Internacional para as Migrações (OIM) foi feita entre os dias 9 e 16 de março edit

Apoie o 247

ICL

Reuters - A agência de migração da ONU disse nesta segunda-feira que quase 6,5 milhões de pessoas foram deslocadas na Ucrânia como resultado direto da guerra, citando um estudo realizado entre 9 e 16 de março.

"A escala do sofrimento humano e do deslocamento forçado devido à guerra excede em muito qualquer planejamento de cenário de pior caso", disse António Vitorino, diretor-geral da Organização Internacional para as Migrações (OIM).

Ele disse que as equipes da OIM estão prestando ajuda a milhares de pessoas, mas as que estão em áreas severamente afetadas continuam fora de alcance.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE