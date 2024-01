Guerra não trará paz ao Mar Vermelho, aponta Global Times

Editorial do jornal chinês responsabiliza os Estados Unidos pela tensão no Oriente Médio edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

Editorial do Global Times – Caças dos EUA e do Reino Unido lançaram ataques contra múltiplos alvos na capital do Iêmen, Sanaa, na cidade ocidental do Mar Vermelho de Al Hudaydah e na província setentrional de Saada na sexta-feira, horário local. A situação no Mar Vermelho experimentou uma nova rodada de tensões aumentadas e corre o risco de escalada adicional.

Os ataques aéreos ocorreram exatamente um dia após o Conselho de Segurança das Nações Unidas aprovar uma resolução sobre a situação no Mar Vermelho, dando a impressão de que a resolução da ONU deu luz verde para as ações dos EUA e do Reino Unido. Deve ser destacado que isso é uma ilusão. Os EUA e o Reino Unido podem ter criado e fortalecido deliberadamente essa ilusão, mas está longe da verdade. A resolução foi proposta pelos EUA e pelo Japão, sendo aprovada com 11 votos a favor, nenhum contra e quatro abstenções. Ela exigia que "os houthis cessem imediatamente todos esses ataques, que impedem o comércio global e minam os direitos e liberdades de navegação, bem como a paz e a segurança regionais." Rússia, China, Argélia e Moçambique se abstiveram da votação.

continua após o anúncio

O Mar Vermelho é um canal internacional importante para o comércio de bens e energia, e sua estabilidade está relacionada aos interesses comuns da comunidade internacional. A China enfatizou que "nenhum país deve interpretar erroneamente ou abusar das disposições relevantes desta resolução para criar novas tensões no Mar Vermelho." Inesperadamente, o que a China temia tornou-se realidade no dia seguinte. Após o ataque, alguns aliados dos EUA no Oriente Médio, incluindo Jordânia e Omã, expressaram preocupação de que a situação possa sair de controle. O vizinho do Iêmen, a Arábia Saudita, também pediu para evitar a escalada da situação. Há também muita oposição nos EUA. Nabeel Khoury, ex-vice-chefe de missão na embaixada dos EUA no Iêmen, disse no X (anteriormente Twitter): "A campanha de bombardeio dos EUA/Reino Unido no Iêmen é outro fracasso da diplomacia de Biden."

A situação atual na região é grave. Um cessar-fogo entre Palestina e Israel ainda não foi alcançado, e o conflito transbordante no Mar Vermelho está se intensificando e se expandindo. O Comitê Político Supremo das forças armadas houthis do Iêmen afirmou que todos os "interesses" dos EUA e do Reino Unido agora são "alvos legítimos". Retaliação e assédio contra os EUA e o Reino Unido iniciarão outro ciclo de ataques, e vários conflitos transbordantes são possíveis. Em resumo, a possibilidade de a situação se deteriorar aumentou e se aprofundou, e esse resultado requer que todas as partes façam o melhor para evitá-lo.

continua após o anúncio

É preciso dizer que o desenvolvimento da situação até este ponto foi tanto acidental quanto inevitável. São os EUA que empurraram a situação para o estágio atual passo a passo, de acordo com seu próprio estilo e lógica comportamental. A postura distorcida dos EUA no conflito palestino-israelense levou a um conflito prolongado e causou transbordamentos. Ao lidar com questões do Oriente Médio, que estão entrelaçadas com contradições e têm latitudes históricas complexas, a estratégia dos EUA é insensata, até mesmo rude.

Os meios militares ainda são o método mais familiar, preferido e conveniente para os EUA. Eles foram usados no Iraque, Afeganistão, Líbia e Síria e agora contra as forças armadas houthis no Iêmen. Os EUA tornaram-se bastante dependentes disso. Muitas lições sangrentas nos ensinaram que a força como meio principal não pode resolver o problema, mas sim piora a situação e a complica ainda mais. No final, temos que retornar ao caminho do acordo político. O mesmo vale para o conflito palestino-israelense. A China enfatizou repetidamente a urgência de alcançar um cessar-fogo imediato em Gaza, sendo a condição primordial para tudo o mais e uma prioridade máxima para os esforços diplomáticos internacionais.

continua após o anúncio

Seja a atual crise no Mar Vermelho ou o conflito prolongado em Gaza, a solução real para o problema sempre foi clara, que é implementar imediatamente um cessar-fogo em Gaza. Mas, para essa demanda central, os EUA atualmente não têm coragem para tomar ação de apoio. O Secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, fez quatro viagens ao Oriente Médio em três meses. Ele fez tantas viagens, mas não consegue sequer pronunciar a palavra "cessar-fogo imediato". Se Washington continuar nesse caminho, não resolverá o problema do Oriente Médio, mas se tornará um promotor ativo da proliferação de riscos.

Autoridades de defesa dos EUA afirmaram que o ataque tinha a intenção de equilibrar a situação, pressionando os houthis a interromperem seus ataques sem provocar mais conflitos na região volátil. "Equilibrar a situação" pode ser considerado um progresso no pensamento dos EUA, mas isso pode ser alcançado por meio da força? Isso pode restaurar a paz no Mar Vermelho? A resposta é, obviamente, não.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: