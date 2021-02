Guiné confirma nova epidemia de ebola após quatro mortes

Este é o primeiro ressurgimento da doença na África Ocidental, onde ocorreu o pior surto da história do vírus, que matou mais de 11.300 pessoas, entre 2013 e 2016 edit

Revista Fórum - A Guiné, na África Ocidental, está vivendo uma nova “situação de epidemia” de febre hemorrágica Ebola. Pelo menos quatro pessoas já morreram em consequência da doença, cinco anos após o fim do surto anterior.

“Muito cedo nesta manhã, o laboratório de Conacri confirmou a presença do vírus do Ebola”, afirmou, neste domingo (14), o chefe da agência de saúde do país, Sakoba Keita.

Keita comanda a Agência Nacional de Segurança Sanitária (ANSS). Ele disse à imprensa que depois que uma pessoa morreu no final de janeiro em Gouecké, perto da fronteira com a Libéria, alguns parentes e amigos que estiveram no funeral, em 1 de fevereiro, começaram a apresentar sintomas de diarreia, vômito, sangramentos e febre.

