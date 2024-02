Guterres: 'É totalmente inaceitável' que a África ainda não tenha um assento no Conselho de Segurança da ONU

Apoie o 247

247 - O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, disse nesta quarta-feira (7) que é "totalmente inaceitável" que o continente africano ainda esteja à espera de um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU, informa a Sputnik.

"Antes de mais nada, o Conselho de Segurança das Nações Unidas deve ser capaz de tomar decisões e implementá-las. E deve se tornar mais representativo. É totalmente inaceitável que o continente africano ainda esteja esperando por um assento permanente", disse Guterres durante uma reunião plenária da Assembleia Geral.

Segundo Guterres, o aprofundamento da disfunção dentro do Conselho de Segurança é mais perigoso porque o mundo não possui os mecanismos para gerir os conflitos que existiram durante a Guerra Fria.



“A disfunção de hoje é mais profunda e perigosa. Durante a Guerra Fria, mecanismos bem estabelecidos ajudaram a gerir as relações entre as superpotências. No mundo multipolar de hoje, faltam tais mecanismos. O nosso mundo entrou numa era de caos”, disse Guterres.

GAZA - Guterres também disse que está preocupado com as consequências possivelmente trágicas que resultariam dos planos dos militares israelitas de se concentrarem em Rafah, na fronteira de Gaza com o Egito.



“Estou especialmente alarmado com os relatos de que os militares israelitas pretendem concentrar-se a seguir em Rafah – onde centenas de milhares de palestinianos foram espremidos numa busca desesperada por segurança”, disse Guterres à Assembleia Geral.

“Tal acção aumentaria exponencialmente o que já é um pesadelo humanitário com consequências regionais incalculáveis".

As Nações Unidas estão agora preocupadas com o seu caso interno de que a agência da ONU para refugiados palestinos (UNRWA) foi acusada por Israel de vários dos seus funcionários terem participado no ataque do Hamas ao país em 7 de outubro de 2023, disse Guterres.

IA - A Inteligência Artificial (IA) não deve substituir a capacidade humana e deve permanecer sempre sob controle humano com uma abordagem universal para mitigar riscos, disse ainda Guterres em seu discurso.

“A Inteligência Artificial não deve substituir a agência humana. Foi criada por humanos e deve estar sempre sob controlo humano. Mas a IA já está a criar riscos em torno da desinformação, da privacidade e do preconceito. A tecnologia deve reduzir as desigualdades e não reproduzi-las - ou colocar as pessoas umas contra as outras. A IA afetará toda a humanidade, por isso precisamos de uma abordagem universal", disse.

