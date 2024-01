Guterres está 'profundamente preocupado' com o tratamento desumano de Israel aos detidos palestinos

As Nações Unidas alertaram para inúmeros relatórios do norte de Gaza sobre detenções em massa, maus-tratos e desaparecimentos forçados de milhares de homens e meninos palestinos edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

NAÇÕES UNIDAS, 23 de Janeiro (Sputnik) - O Secretário-Geral da ONU, Antonio Guterres, expressou na terça-feira sérias preocupações com relatórios sobre o tratamento desumano de palestinos detidos por Israel durante operações militares em Gaza.

"Estou também profundamente preocupado com relatórios sobre o tratamento desumano de Israel aos palestinos detidos durante operações militares", disse Guterres em uma reunião do Conselho de Segurança da ONU.

continua após o anúncio

Desde que o conflito entre Israel e Hamas se intensificou em 7 de outubro, o Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos (OHCHR) e grupos de direitos humanos apontaram para inúmeros relatórios do norte de Gaza sobre detenções em massa, maus-tratos e desaparecimentos forçados de milhares de homens e meninos palestinos, além de um número de mulheres e meninas, pelas mãos das Forças de Defesa de Israel.

O OHCHR disse em dezembro que, em alguns casos, o tratamento dos detidos poderia ser considerado tortura. Muitos dos detidos foram forçados a ficar apenas de roupa íntima, foram vendados e algemados de forma apertada, e foram filmados e fotografados em posições deliberadamente humilhantes antes de serem transportados para locais de detenção desconhecidos.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: