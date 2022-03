Há 80 brasileiros que ainda não conseguiram deixar a Ucrânia

Assistência do governo brasileiro a seus cidadãos no país em guerra tem sido precária edit

247 - O Itamaraty mantém contato diário com 80 brasileiros que não conseguiram deixar a Ucrânia em meio à guerra contra a Rússia, informa Malu Gaspar, do jornal O Globo.

Mais de 100 brasileiros já deixaram o território ucraniano, mas há entre os que ficaram para trás aqueles que não encontram passagens de trem para sair do país e moradores de zonas de conflito franco, "que correm mais risco se locomovendo do que ficando onde estão".

Em Kherson, cidade na fronteira com a Criméia que foi tomada por tropas russas, três jogadores de futsal estão isolados. Cláudio Garcia, jogador do Prodexim Kherson, está em um apartamento com os outros dois atletas. Não há meios para locomoção.

O atleta expressa preocupação com seu estoque de alimentos e diz que espera uma brecha para fugir. "Estamos esperando um cessar fogo para tentar chegar à fronteira de Moldávia, que fica a 6 horas daqui".

A assistência do governo brasileiro a seus cidadãos na Ucrânia tem sido criticada. À GloboNews, o jogador Juninho Reis contou que precisou, com a esposa e o filho de três anos, andar 60 quilômetros a pé para chegar à fronteira. "Foi sempre por nossa conta. A única instrução que teve do governo era 'fique em casa, se proteja e mais nada'. Nós nos sentimos realmente bem abandonados mesmo".

