'Há apenas uma China no mundo': Pequim exige fim de contato oficial entre Reino Unido e Taiwan

Porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China Zhao Lijian pediu o cessar de todas as formas de contato oficial entre Taiwan e o Reino Unido edit

Apoie o 247

ICL

Sputnik - A declaração chinesa é dada após o anúncio do governo do Reino Unido de que o ministro britânico do Comércio, Greg Hands, viajaria a Taiwan em uma visita oficial para negociações e assinatura de um memorando de entendimento para o aumento da colaboração com Taiwan.

"Temos afirmado repetidamente a posição fundamental da China sobre a questão de Taiwan. Há apenas uma China no mundo, e Taiwan é parte integrante do território da China. A China se opõe fortemente a qualquer contato oficial entre Taiwan e países que tenham relações diplomáticas com a China", disse o porta-voz da chancelaria chinesa durante uma reunião.

Zhao salientou que o princípio de uma só China é a base política para o desenvolvimento das relações bilaterais entre Pequim e Londres.

"Pedimos ao lado britânico que respeite a soberania da China, respeite estritamente o princípio de uma só China, cesse todas as formas de contato oficial com Taiwan e pare de enviar sinais falsos às forças separatistas pró-independência", observou Zhao.

As tensões em relação a Taiwan aumentaram nos últimos meses depois de uma visita, no início de agosto, da presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taiwan. À época, Pequim condenou com veemência a viagem e deu início a exercícios militares de larga escala na região.

Taiwan é governada de forma autônoma desde 1949. A China vê a ilha como uma província, enquanto Taiwan afirma ser um país autônomo, apesar de não declarar independência.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.