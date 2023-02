Habitantes furiosos de Ohio procuram respostas após derramamento tóxico de trem

Apoie o 247

ICL

Reuters — Centenas de residentes irados da cidade de Ohio onde um trem descarrilou e derramou produtos químicos tóxicos embalados em um ginásio de uma escola secundária na quarta-feira procuram respostas para os perigos à saúde que eles enfrentam.

O prefeito da East Palestine, Trent Conaway, parecendo zangado e cansado, disse na Prefeitura de quarta-feira que queria ajudar a dar alguma segurança aos 4.700 cidadãos de sua cidade, e pedir contas aos responsáveis pelo descarrilamento do trem.

“Precisamos que nossos cidadãos se sintam seguros em suas próprias casas”, disse Conaway quando a reunião começou. “Eu preciso de ajuda. Não estou pronto para isso. Mas eu não vou embora, não vou a lugar algum”.

Conaway disse que Norfolk Southern, que operou o trem carregado de toxinas que descarrilou em 3 de fevereiro em East Palestine, estava trabalhando em estreita colaboração com ele. “Eles estragaram nossa cidade, eles vão consertar isso”, disse Conway.

Conaway dirigiu-se aos cidadãos sentados em arquibancadas, falando através de um alto-falante enquanto passeava pelo chão do ginásio.

Os funcionários do Norfolk Southern não compareceram à reunião, dizendo que temiam a violência.

“Após consultar os líderes da comunidade, temos nos preocupado cada vez mais com a crescente ameaça física a nossos funcionários e membros da comunidade em torno deste evento, decorrente da crescente probabilidade de participação de partes externas”, disse a empresa em uma declaração enviada por e-mail.

O descarrilamento do trem operado pela Norfolk Southern Railroad causou um incêndio que enviou uma nuvem de fumaça sobre East Palestine. Milhares de residentes foram forçados a evacuar. Depois que as tripulações da ferrovia drenaram e queimaram um produto químico tóxico de cinco vagões-cisterna, os residentes foram autorizados a voltar para suas casas em 8 de fevereiro.

Muito permanece desconhecido dos perigos que as toxinas derramadas representam para os residentes, disseram os especialistas. Muitos na área reclamaram de dores de cabeça e olhos irritados, e notaram que galinhas, peixes e outros animais selvagens morreram. Apesar disso, as autoridades sanitárias estaduais insistiram com os residentes que East Palestine é um lugar seguro para se estar.

Erik Olson, diretor estratégico sênior de saúde e alimentação do Natural Resources Defense Council, um grupo sem fins lucrativos voltado para o meio ambiente e a saúde pública, disse que os perigos desconhecidos decorrentes do descarrilamento superam amplamente as garantias que as autoridades deram sobre a segurança.

“Esta é claramente uma misutra muito tóxica de produtos químicos”, disse Olson. “E eu não vi nenhuma contabilidade pública sobre quantos quilos ou galões de qualquer um desses produtos químicos foram liberados”.

Os testes de ar e água que foram feitos até agora pareciam limitados e “não é tão tranquilizador assim”, disse Olson.

Ele disse que muito mais precisa ser entendido sobre como o solo e as águas subterrâneas foram poluídos por este derramamento, o que, segundo ele, representava o perigo mais significativo a longo prazo, em oposição à poluição do ar.

Funcionários do estado de Ohio disseram que uma nuvem de poluição no rio Ohio está se movendo a uma milha por hora. Mas eles dizem que as cidades no caminho da nuvem podem desligar suas entradas de água potável enquanto ela flutua. Eles também disseram que os testes de água potável não levantaram preocupações e o tratamento normal da água removeria qualquer pequena quantidade de contaminantes que possa existir.

Gerald Poje, toxicologista e ex-membro fundador do Chemical Safety Board, uma agência federal independente que investiga acidentes químicos industriais, disse que pode levar meses ou anos até que a escala dos danos seja totalmente conhecida.

“Esta é uma tragédia terrível em Ohio, é tão doloroso ver tantas vidas colocadas em risco”, disse Poje. “Há um longo desafio à frente de todos sobre como discernir os riscos que são desconhecidos neste momento”.

Poje e Olson disseram que uma contaminação subterrânea de poluição pode eventualmente contaminar a água potável e até mesmo os poços de irrigação que os agricultores podem bombear e espalhar nas plantações.

O trem de três locomotivas e 150 vagões de carga estava indo de Illinois para a Pensilvaniana quando descarrilou. O National Transportation Safety Board (NTSB) disse que 20 dos vagões transportavam materiais perigosos, incluindo 10 que descarrilaram.

A NTSB disse que 38 carros no total deixaram os trilhos e o incêndio que se seguiu danificou outros 12. A NTSB não comentou sobre a causa do descarrilamento.

Os funcionários do sindicato ferroviário disseram ter advertido que tal acidente poderia acontecer porque a redução de custos da ferrovia prejudicou as medidas de segurança. Mas Norfolk Southern disse que seu histórico tem sido “mais seguro”.

