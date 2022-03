Hackers dos EUA sequestram computadores chineses para atacar a Rússia

Autoridades de Pequim começaram a detectar a atividade maliciosa no final de fevereiro e rastrearam pelo menos 10 ataques apenas em Nova York, com outros na Alemanha e na Holanda edit

247, com RT - Hackers baseados em solo norte-americano assumiram o controle de computadores chineses para realizar ataques cibernéticos na Rússia, Bielorrússia e Ucrânia, com 87% de todos os ataques cibernéticos usando computadores chineses direcionados à Rússia, segundo a Agência de Notícias Xinhua.

As autoridades de Pequim começaram a detectar a atividade maliciosa no final de fevereiro e rastrearam pelo menos 10 ataques apenas em Nova York, com outros na Alemanha e na Holanda.

As alegações chinesas lembram que o grupo norte-americano Anonymous declarou uma guerra cibernética ao governo de Vladimir Putin e as contra-alegações da empresa de segurança cibernética norte-americana Mandiant de que hackers chineses atacaram agências governamentais locais em 6 estados nos últimos 10 meses.

