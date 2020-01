Hackers iranianos dizem ter derrubado site de programa do governo dos EUA

A página do FDLP (Depositório Federal do Programa de Bibliotecas, da sigla em inglês), responsável por disponibilizar gratuita e publicamente publicações do governo, teve seu conteúdo original removido e substituído por mensagens pró-Irã neste fim de semana edit

247 - Um site do governo americano foi o primeiro alvo de hackers iranianos desde o bombardeio que assassinou o general Qassem Soleimani. A página do FDLP (Depositório Federal do Programa de Bibliotecas, da sigla em inglês), responsável por disponibilizar gratuita e publicamente publicações do governo, teve seu conteúdo original removido e substituído por mensagens pró-Irã neste fim de semana.

Parte do conteúdo publicado contava com uma imagem do rosto de Donald Trump levando um soco na cara e sangrando pela boca. No momento da publicação desta matéria, o endereço já estava fora do ar.

À CNN, a porta-voz do DHS (Departamento de Segurança Interna), Sara Sendek, disse que o órgão estava ciente da invasão e da publicação de conteúdo favorável ao Irã e antiamericano, mas ela não acusou o Irã.

"Neste momento, não há confirmação de que isso foi a ação de atores patrocinados pelo estado do Irã. O site foi tirado do ar e não está acessível. A CISA (Agência de Cibersegurança e Segurança de Infraestrutura) está monitorando a situação com o FDPL e nossos parceiros federais", afirmou Sendek.

As informações são do Tilt