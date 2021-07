Haiti anuncia prisão de "supostos assassinos" do presidente da República

247 - O secretário de Estado das Comunicações do Haiti, Frantz Exantus, anunciou na noite de quarta-feira (7) que os "supostos assassinos" do presidente Jovenel Moise foram "apreendidos", informa o UOL.

Moise foi morto por homens armados em sua casa nos arredores de Porto Príncipe nesta manhã. Exantus disse que os suspeitos foram presos na comuna de Pétionville, a 13 km da divisa com a capital do país, por volta das 18h no horário local (19h no horário de Brasília). A operação foi realizada pela Polícia Nacional. O secretário prometeu que “mais informações estão por vir".

