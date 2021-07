Haiti começa a vacinar população contra a Covid

247 - O Haiti, país mais pobre das Américas e uma das poucas nações do mundo que ainda não tinha começado o processo de vacinação, começou nesta terça-feira (20) a imunizar a população contra a Covid-19, em meio a instabilidade política depois do assassinato do presidente Jovenel Moïse , no último dia 07.

Os trabalhadores da linha de frente da pandemia foram os primeiros a receber a vacina na capital, Porto Príncipe. Os idosos e outros grupos de risco devem ser os próximos no calendário de vacinação. O Haiti recebeu uma doação dos EUA de 500 mil doses pelo Covax Facility, consórcio da OMS que busca a distribuição igualitária de vacinas contra a Covid19 no mundo. As informações são da CNN.

De acordo com a universidade Johns Hopkins, o Haiti tem pouco mais de 19 mil casos de coronavírus e cerca de 480 óbitos pela doença.As informações são da CNN.

