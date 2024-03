Hamas afirma que Israel pagará por massacre de civis em Gaza

"As forças de ocupação continuam o massacre do nosso povo de forma indomável, especialmente na Faixa de Gaza", diz o movimento Hamas em comunicado edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

Sputnik - O movimento palestino Hamas afirmou que Israel e pagará pelo massacre de mais de 100 civis ocorrido nesta quinta-feira (29) em Gaza.

"As forças de ocupação continuam o massacre do nosso povo de forma indomável, especialmente na Faixa de Gaza. Uma nova evidência foi o massacre de ontem à noite […] na Faixa de Gaza, que não ficará sem resposta por parte dos nossos heróis e do nosso povo", disse o Hamas no Telegram.

continua após o anúncio

As tropas israelenses atacaram uma multidão de palestinos que esperavam por ajuda humanitária no sudeste de Gaza, deixando mais de uma centena de mortos e cerca de 760 feridos.

O Hamas sublinhou que o povo palestino continuará a resistir até que o seu direito à liberdade e ao regresso às suas casas seja concretizado.

continua após o anúncio

O grupo palestino destacou que os planos de Israel para limitar os religiosos e não permitir que eles acessem a Mesquita de Al-Aqsa durante o mês sagrado muçulmano do Ramadã será um gatilho adicional para a crise.

Nesta mesma quinta-feira (29), a Organização das Nações Unidas (ONU) condenou os "crimes de guerra" de Israel em Gaza.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: