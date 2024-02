Hamas ameaça suspender negociações de trégua se não chegar ajuda imediata a Gaza

“As negociações não podem ocorrer enquanto a fome assola o povo palestino", diz um “líder” do Hamas em comunicado divulgado pela al-Aqsa, o canal do movimento edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

Opera Mundi - O Hamas ameaçou neste sábado (17) sair das negociações de trégua se ajuda adicional não fosse rapidamente enviada para a Faixa de Gaza, incluindo o norte do território, afetado pela fome.

“As negociações não podem ocorrer enquanto a fome assola o povo palestino. O movimento pretende suspender as negociações até que a ajuda seja fornecida ao norte de Gaza”, disse um “líder” do Hamas em comunicado divulgado pela al-Aqsa, o canal do movimento.

continua após o anúncio

Questionado pela AFP, um alto funcionário do movimento palestino, que pediu anonimato, confirmou “que os mediadores do Egito e do Catar foram informados da intenção do Hamas de suspender as negociações até que a ajuda seja fornecida à Faixa de Gaza, incluindo o norte”.

Negociações complexas sobre um cessar-fogo nos combates, a libertação de reféns mantidos em Gaza e prisioneiros palestinos detidos por Israel continuam por meio dos países mediadores, Egito, Catar e Estados Unidos.

continua após o anúncio

Cessar-fogo total

O Hamas insiste, entre outras coisas, em um “cessar-fogo total” e na retirada das forças israelenses da Faixa de Gaza. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, cuja guerra em Gaza visa “aniquilar” o movimento islamita, recusa, neste momento, as exigências do Hamas e menciona uma pausa nos combates em vez do fim das hostilidades.

continua após o anúncio

Essas declarações surgem enquanto o Exército israelense se prepara para lançar uma ofensiva na cidade de Rafah, no extremo sul da Faixa de Gaza, onde vivem 1,4 milhão de palestinos, a maioria deslocados pelos combates, um cenário temido pela ONU.

Leia a reportagem completa no Opera Mundi.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: