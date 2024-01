Hamas: Blinken visita a Palestina ocupada pela 6ª vez para justificar a guerra genocida em Gaza

Apoie o 247

247 - O representante do Hamas em Beirute, Osama Hamdan, afirmou nesta quarta-feira (10) que a visita do Secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, à Cisjordânia ocupada nestes dias busca justificar a guerra genocida perpetrada pelo regime sionista contra o povo palestino na Faixa de Gaza.

Em seu discurso, Blinken diz apoiar a criação de um Estado palestino e buscar conter a guerra em Gaza, mas, segundo Hamdam, vários tipos de armas americanas estão sendo usadas para massacrar palestinos inocentes.

Ele também afirmou que os EUA deveriam ser responsabilizados política e eticamente pela cumplicidade no terrorismo sionista e pelos crimes brutais em Gaza.

O exército de ocupação israelita lançou, com o apoio de Washington, uma guerra em 7 de outubro com o objetivo declarado de acabar com o Hamas, mas em quase três meses não alcançou sua meta e apenas perpetrou um genocídio em Gaza, conforme denunciado por vários países do mundo. (Com informações da PressTV).

