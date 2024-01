Hamas diz que busca um cessar-fogo permanente na guerra

Posição do Hamas é explicitada no momento em que prosseguem as negociações em Paris entre Israel, EUA, Egito e Catar edit

247 - O movimento de resistência e libertação nacional paletino Hamas, que enfrenta o genocídio israelense, declarou nesta segunda-feira (29) que o estabelecimento do cessar-fogo permanente é uma condição essencial para alcançar um acordo com Israel e libertar os reféns que permanecem em seu poder na Faixa de Gaza, informa o canal iraiano Hispan TV .

Estão em curso em Paris, capital da França, negociações entre os chefes da Inteligência de Israel, Estados Unidos e Egito, bem como o primeiro-ministro do Catar, para tentar acertar os termos de uma trégua na Faixa de Gaza.

